Rete 4, stasera torna “#CR4 – La Repubblica delle Donne”

Stasera in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “#CR4 – La Repubblica delle donne”, un elogio al “genio femminile”.

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’esplosiva Francesca Cipriani, che dopo essere stata la pupa vincitrice nel 2010, ha ora affiancato Paolo Ruffini nell’ultima edizione del programma cult “La pupa e il secchione e viceversa”. La showgirl dimostrerà la sua cultura personale e il suo background accademico – è laureata in Scienze Politiche all’Università di Genova – grazie a un confronto con due eccellenti divulgatori come Roberto Giacobbo e Piergiorgio Odifreddi insieme alla professoressa Ambra Lombardo.

Nel corso della serata, ampio spazio ai temi di più stretta attualità con il commento del direttore Vittorio Feltri, della giornalista Annalisa Chirico e un collegamento con Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani, per gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. Non mancheranno la rubrica di Francesca Barra e le severe “pagelle” di Iva Zanicchi.

Nuovi ospiti musicali anche in questa puntata con due band esordienti fresche del successo sanremese: il duo tutto al femminile Martinelli e Lula e il gruppo torinese Eugenio in via di Gioia.

Infine, in occasione dell’imminente Fashion Week di Milano, un ospite d’eccezione: Philipp Plein, fondatore dell’omonima maison di lusso.

Non mancheranno: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo, l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano, il trio soprano Appassionante, Rosalia Porcaro e Katia Follesa a cui si aggiungono le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa (“Trilli” nella sigla).