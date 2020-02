Rai Sport, ciclismo e sci trascinano gli ascolti

Pur in ristrettezze di budget, la Rai si prepara a trasmettere le migliori 27 partite dell’Europeo di calcio 2020, dal 12 giugno al 12 luglio (copertura completa su Sky) e gli eventi più importanti della Olimpiade di Tokyo, dal 24 luglio al 9 agosto (copertura completa su Eurosport di Discovery). Nel panorama di Rai Sport, peraltro, va segnalato il prolungamento, appena firmato, dell’esclusiva in chiaro per il Tour de France di ciclismo fino al 2025 (in precedenza l’accordo durava fino al 2023), e anche l’accordo per l’acquisizione dei diritti tv in esclusiva della Coppa America di vela, a partire dai primi challenges di Cagliari a fine aprile.

Buoni risultati di ascolto anche dalla Coppa Italia di calcio, altra esclusiva di Rai Sport: Milan-Juventus dello scorso 13 febbraio, ad esempio, ha registrato oltre 8 milioni di telespettatori su Rai Uno col 31% di share. E lo sport è in effetti una delle leve più importanti nei palinsesti del servizio pubblico: nel 2019 Rai Uno ha ospitato 104 ore di contenuto sportivo a fronte delle 73 ore dell’anno precedente; ancora più significativa la presenza su Rai Due, con 871 ore di sport nel 2019 contro le 764 del 2018. Sempre su Rai Due sono raddoppiate le ore del Tg Sport (151 contro 73), complice anche la quotidiana edizione mattutina del Tg in onda da Milano che ha visto la luce alla fine di gennaio del 2019. Quanto al canale Rai Sport al 57 del digitale terrestre, è stata la rete specializzata della Rai ad aver registrato l’incremento Auditel migliore nel 2019, con un +25%.

Come spiegano da Rai Sport, «ciclismo e sci sono gli sport che trascinano letteralmente gli ascolti, ma anche l’apertura ad altre discipline olimpiche sta portando i suoi frutti. La scelta editoriale di privilegiare sempre e comunque le dirette, di qualsiasi sport si sta rivelando una formula semplice ma redditizia. E quello appena iniziato sarà un altro anno cruciale per lo sport in Rai: 27 partite degli Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi in esclusiva in chiaro e il grande ciclismo internazionale. Sarà confermata, a proposito di due ruote, la diretta no-stop delle tappe del Giro d’Italia che scatterà da Budapest sabato 9 maggio. Un live senza soluzione di continuità tra Rai Sport e Rai Due dal Villaggio di Partenza sino al Processo alla tappa. Durante il periodo olimpico l’intera programmazione di Rai Due sarà dedicata ai Giochi mentre Rai Uno aprirà il proprio palinsesto tra giugno e luglio agli Europei di calcio.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi