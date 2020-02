Pechino Express, Asia Argento lascia il programma: frattura al ginocchio sinistro

E alla fine Asia Argento è stata costretta ad abbandonare Pechino Express per colpa di un incidente avvenuto durante una delle prove del programma.

Asia Argento – che a Pechino Express era in coppia con Vera Gemma – si è fratturata il ginocchio sinistro sbattendo contro il ferro di un carretto utilizzato durante la prova.

Asia in lacrime ha dovuto lasciare il reality game: “Mi sono rotta il ginocchio. Mi dispiace tantissimo, a parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene. Andare via mi fa più male del ginocchio”.

“Asia lascia la gara – le parole de conduttore Costantino della Gherardesca – Deve tornare in Italia. Mi dispiace perché era simpatica. Tuttavia se Vera Gemma vuole, può continuare la gara”.

Vera Gemma ora proseguirà l’avvenuta con il modello Gennaro Lillio.

Costantino della Gherardesca e l’intervista alla Stampa.

Costantino, partiamo dalle cose serie: ma sa che è dimagritissimo? «Vero? Benché non voglia sembrare un fricchettone, faccio yoga, bevo poco anzi quasi niente e non mangio manzo. Ma questo per la verità è un fioretto: non mangerò manzo finché non mi faranno firmare tre contratti. Possibilmente miliardari».

Sta di fatto che Pechino senza di lei è come Amici senza Maria De Filippi: impensabile. «Adoro quella donna. A parte Amici, ammiro come il suo genio le abbia fatto partorire un programma sublime come Temptation Island, un raro momento di allegria in un cupo panorama televisivo di gogne, accuse e comizi, insomma di talk show politici. Ecco, a Pechino faremo l’opposto di quel che fanno gli altri».

E cioè? «Ci divertiremo. E faremo anche meno disinformazione dei programmi d’informazione. Ci sarà molto di più: più panorami mozzafiato nelle immagini e più crudeltà nella gara».

Lo sappiamo che lei è malvagio. «Ah, ma quest’anno sarò molto più crudele. Le ricerche di mercato sono categoriche. La gente vuole che io sia spietato».

Blitzquotidiano.it