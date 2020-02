Giulia De Lellis si “ferma” sui social? La richiesta di Iannone

Da tempo, alcuni utenti della rete avevano notato l’assenza di foto di Giulia De Lellis e Andrea Iannone sui social e, secondo indiscrezioni, il comportamento deriverebbe da una precisa richiesta del motociclista alla fidanzata.

Se per qualcuno la mancata presenza di Iannone nelle Instagram story della De Lellis era il sintomo di una crisi di coppia, ecco che il settimanale Chi svela l’arcano e spiega che il tutto sarebbe dovuto alla situazione di Andrea, recentemente indagato per doping. “Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – .Durante il processo, proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione”.

Ecco svelato, quindi, il motivo per il quale Giulia De Lellis non appare più insieme al fidanzato sui social. In seguito alle accuse rivolte al compagno, la influencer lo aveva sostenuto dicendosi assolutamente certa della sua innocenza e sicura che la verità sarebbe venuta a galla. “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino – aveva detto lei ai microfoni di Verissimo – . Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicura che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

La scelta di “nascondere” Iannone dai social, dunque, non è altro che un’altra dimostrazione d’amore di Giulia nei confronti di Andrea con il quale, come si vocifera da tempo, potrebbe convolare a nozze. I due, infatti, non hanno mai nascosto la voglia di diventare genitori giovani e di condividere gli stessi progetti di vita e famiglia. Ad oggi, tuttavia, Andrea è coinvolto nel caso di doping che spera di risolvere a breve e, forse solo dopo questo caos, la coppia riuscirà a ritrovare pace e serenità pensando, forse, davvero di coronare il suo sogno d’amore.

Luana Rosato, ilgiornale.it