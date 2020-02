Elettra Lamborghini a Milano con il fidanzato Afrojack dopo Sanremo per presentare la sua collezione di abbigliamento

La reality star e cantante in festa per ‘Elettra Lamborghini collection’

Insieme a lei nel capoluogo meneghino anche il dj olandese che sarà presto suo marito

Grande festa a Milano per la nuova collezione di Elettra Lamborghini, che si chiama appunta ‘Elettra Lamborghini collection’. Per presentare la linea autunno/inverno 2020/21 la reality star e cantante, reduce da Sanremo, è stata protagonista di un party meneghino coloratissimo. Al Nhow hotel oltre all’ereditiera emiliana c’era anche il suo fidanzato, Afrojack, nome d’arte del dj Nick van de Wall.

La 25enne ha indossato un completo della sua linea, pantaloni larghi e top con fantasia “metereologica”. Coordinata anche la giacca. Ma l’attenzione è stata proprio per il suo fidanzato olandese, che non si vede quasi mai pubblicamente accanto a lei. I due non si sono concessi fianco a fianco ai flash, ma alcuni fotografi sono riusciti a immortalarli insieme.

Lui, 32 anni, durante le scorse vacanze natalizie ha proposto a lei di sposarlo. Elettra ha accettato felice. Mostrando l’anello su Instagram ha scritto: “Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo. Si dice che quando incontri la persona giusta lo senti, io l’ho sentito subito che sarebbe stato per tutta la vita”. “E’ la persona più dolce ed adorabile che ho incontrato nella mia vita, e l’unico uomo che possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande come il suo e che crede ancora nella famiglia e che è così simile a me”, ha poi aggiunto.

