È già finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina?

Di questi tempi il modo migliore per confermare una nuova relazione è uno scatto pubblicato sui social.

Ed è proprio quello che è successo a Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, che hanno condiviso su Instagram una foto di coppia scattata a Miami, dove lui vive e si allena per gran parte dell’anno, e in Florida, dove i due hanno trascorso le recenti vacanze di Capodanno.

In realtà, però, Diletta e Daniele – noto anche con lo pseudonimo di King Toretto – si frequentano dalla scorsa estate, quando erano stati paparazzati avvinghiati su una barca al largo di Ibiza. Una storia d’amore nata grazie al rapper Guè Pequeno, che li avrebbe presentati sull’isola di Formentera. Tuttavia, la neo-coppia ha sempre preferito non scendere nei dettagli del loro legame e mandare avanti la loro relazione in segreto. Quel che è certo è che il pugile è molto preso dalla bella conduttrice di Dazn e, nel corso di una recente intervista per Chi, ha fatto capire come il suo concetto di amore sia molto cambiato nell’ultimo periodo. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo”, ha dichiarato ai microfoni.

Quello che però salta all’occhio è che, dopo il Festival di Sanremo, non si hanno più notizie di Daniele Scardina o, per meglio dire, non vi sono più avvistamenti del pugile insieme a Diletta Leotta. L’ultimo post pubblicato dal pugile risale infatti al 7 febbraio 2020, giorno in cui la siciliana si trovava a Sanremo.

E se Diletta Leotta avesse già lasciato Daniele Scardina? Tutti si aspettavano infatti di vederlo al fianco di Diletta Leotta per almeno uno dei red carpet ai quali ha preso parte la bella siciliana. L’assenza del pugile non è di certo passata in osservata, dato che la pubblicazione della foto che annunciava l’incontro da parte della Leotta è subito sembrata tattica. Prima il nuovo fidanzato sfoggiato giusto in tempo per Sanremo, come per spianarsi la strada in vista del red carpet dove sfilare mano nella mano. Ma qualcosa non deve essere andato secondo i programmi dato che comunque l’assenza del pugile è stata fin troppo sospetta, visto che perfino Cristiano Ronaldo ha deciso di recarsi a Sanremo per fiancheggiare la sua Georgina.

E se il pugile non sia riuscito a presenziare solo ed esclusivamente per impegni lavorativi? La vita del pugile è infatti è sempre sul ring e mai in Italia. Insomma, staremo a vedere se ci saranno nuovi, entusiasmanti risvolti!

Ludovica Marchese, ilgiornale.it