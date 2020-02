Belen e Stefano insieme, Jeremias: Ibiza, la chiacchierata che cambiò tutto

Belen e Stefano, Jeremias e quella chiacchierata che cambiò tutto: “Perché non parli più al papà di tuo figlio?” L’argentino spiega poi che convive con Soleil (“Mi ama”) anche se è finita. Spazio infine al gossip con Martina Luchena.

Jeremias Rodriguez a ruota libera. L’argentino ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, raccontando diversi retroscena e aneddoti curiosi relativi alla sua situazione sentimentale e familiare. Particolarmente interessante il colloquio ‘intimo’ che ebbe con la sorella Belen poco prima che tornasse insieme a Stefano De Martino. E non meno interessanti le dichiarazioni su Soleil Sorgè, ex fidanzata con la quale convive ancor oggi seppur la storia è naufragata. Jeremias sgancia altre chicche quando dice che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ama ancora ma un ritorno di fiamma, al momento, non ci sarà. Infine spazio al gossip che ha sussurrato di una presunta tresca tra lui e Martina Luchena, altro ex volto noto del salotto di Maria De Filippi.

Pare che Jeremias abbia avuto un ruolo importante nella ri-unione di Belen e De Martino, come lui stesso dichiara narrando un episodio emblematico capitato poco prima che la Rodriguez e il danzatore napoletano ufficializzassero il ritorno di fiamma: “Durante una vacanza a Ibiza, Belén e io abbiamo cominciato a confidarci. Guardandola negli occhi le ho chiesto: ‘Perché non parli più con il papà di tuo figlio?’ Lei mi ha sorriso e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme.” Jere passa poi al capitolo Soleil: “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme…”

“La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”, spiega Rodriguez che aggiunge: “Mi ama ancora”. Infine la replica alle voci gossippare riguardanti Martina Luchena: “Ci siamo visti ma non c’è niente. Per ora”.









