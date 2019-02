Tv locali, Telenorba la più seguita

Nel 2018 la tv locale più seguita in Italia, in base alle tabelle di Auditel, è stata la pugliese Telenorba, con una copertura media sui 12 mesi pari a 504 mila persone. In dicembre, tuttavia, la prima tv locale era Telelombardia, a quota 555 mila, davanti a Telenorba con 495 mila unità.

Insomma, la sfida è sempre tra il gruppo Mediapason di Sandro Parenzo, che con Telelombardia, Antennatre, Top Calcio 24, Milanow e Videogruppo è certamente il primo editore locale in Italia, e Luca Montrone, che domina in Puglia con Telenorba, Teledue e Radio Norba Television. Se in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia o Sicilia fioccano le iniziative di emittenza locale molto forti e radicate sui rispettivi territori, in Lazio prosegue una situazione piuttosto depressa (probabile che il pubblico della regione si identifichi in maniera totale con i canali Rai, considerandoli alla stregua di emittenza locale), senza tv areali degne di nota. Al punto che quella con la copertura più ampia è Canale 21 extra, ovvero una iniziativa di Canale 21, la tv più seguita in Campania.

In Lombardia, come detto, primeggia Telelombardia, davanti ad Antennatre e alla comasca Espansione tv. E a incalzare 7 Gold Telecity ci sono pure Telenova e Top Calcio 24. Si assiste a un inesorabile declino del network 7 Gold, un tempo dominante in molte regioni, e che ora conserva la leadershisp in Piemonte, con Telecity, scivolando invece indietro in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

In alcune regioni un solo editore è capace di assorbire la quasi totalità degli ascolti delle tv locali: la Liguria, per esempio, ha Maurizio Rossi con Primocanale; in Puglia, come detto, c’è la famiglia Montrone con Telenorba, Teledue e Radio Norba television; e in Sardegna c’è Sergio Zuncheddu con Videolina e Tcs.

Molto fluida la situazione in Campania, con numerose iniziative imprenditoriali in grado di intercettare forti audience: da Canale 21 di Paolo Torino a Canale 9 di Carla Visone, passando per Televomero della famiglia Tajani. E pure in Veneto il primato è conteso tra il canale A3 di Filippo Jannacopulos e Telenuovo Padova di Luigi Vinco.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi