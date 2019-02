Subsonica, groove e colori con “8 tour”

Due ore e mezza di groove e colori: così i Subsonica tornano nelle grandi arene live italiane con il ‘8 tour’, che ha fatto tappa al Mediolanum Forum di Assago per la prima di due date consecutive milanesi che hanno richiamato circa 14 mila spettatori (dato degli organizzatori). Con ‘Bottiglie rotte’ il concerto parte subito dall’ultimo album e all’ultimo album ritorna altre otto volte, per dichiarare apertamente il ritorno a casa rappresentato da questo lavoro, con i suoi rimandi agli anni ’90 che in scena diventano talora evidenti (specie dopo il cambio d’abito nel secondo atto) ma più spesso sono intrecciati nelle trame sonore. Quelle contaminazioni pop, rock e dance che diedero vita alla band torinese si manifestano in un prologo dove passato e presente rimbalzano tra ‘Discolabirinto’, la cover di ‘Up Patriots to Arms’ e ‘Nuova ossessione’, seguite dall’esplicito omaggio nineties ‘Jolly Roger’.

