Quando le cose non vanno, c’è bisogno di un capro espiatorio. Nel linguaggio mediatico, questo capro espiatorio è quasi sempre il neoliberismo che, secondo i più, ha avuto come effetto quello di arricchire un’oligarchia a scapito del novantanove per cento della popolazione.Il giornalista e scrittore Alberto Mingardi, ospite della puntata di Quante storie in onda oggi alle 12.45 su Rai3, risale la corrente contraria al neoliberismo sfatandone i tanti miti e sostenendo che in realtà, nell’ultimo decennio, di politiche neoliberiste ce ne siano state meno di quanto si creda.