A Julia Roberts il premio Eastman alla carriera

Julia Roberts sarà premiata con il George Eastman Award per il suo contributo al mondo del cinema. L’attrice di Pretty Woman riceverà il riconoscimento il 2 maggio al George Eastman Museum di Rochester, nello stato di New York. Secondo il direttore del museo Bruce Barnes in trent’anni di carriera la Roberts con il suo lavoro ha dato un valore artistico duraturo al settore. Il premio è stato istituito nel 1955 e tra i premiati ci sono Lauren Bacall, Charlie Chaplin, Gary Cooper, Meryl Streep. Il George Eastman Museum è il più grande museo al mondo della fotografia nonché uno con i più vecchi archivi cinematografici al mondo.

ANSA