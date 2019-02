La sofferenza di Denny Mendez dopo l’abbandono del padre

Da Caterina Balivo Denny Mendez si racconta : la ricerca della verità sull’abbandono del padre e la sua nuova vita professionale in America

Dopo essere stata chiamata in causa dalla domanda al buio del programma, la famosa attrice ed ex modella dominicana naturalizzata italiana Denny Mendez si racconta all’interno del programma Vieni da me di Caterina Balivo. Argomento di discussione è stata la ricerca del padre, dopo che lo stesso ha abbandonato la sua famiglia quando lei era ancora molto piccola.

Nell’intevista Mendez racconta della sua iniziale paura nell’andare alla ricerca della verità, e del rancore provato verso l’uomo che l’ha abbandonata. Una toccante intervista, nella quale vengono raccontate le emozioni che la stessa Denny Mendez prova attualmente e della sua convinzione nel volerlo incontrare, passando dal pensiero di un incontro-scontro ad un incontro più sereno e pacato ora che anche lei è diventata mamma. Un incontro non rancoroso, per capire al meglio le sue origini e se lui si è rifatto una vita regalandole altri fratelli o sorelle. Ma soprattutto per capire il motivo di quell’abbandono che ha segnato l’intera esistenza della Mendez bambina. La sua tenacia, è data dal fatto che in caso di un primo rifiuto, dà per scontato che gli conceederà una seconda occasione, tanto è forte il desiderio di conoscere quell’uomo che è e resterà sempre suo padre.

Il lavoro in America della Mendez

Altra domanda posta alla Denny Mendez ha riguardato il suo nuovo lavoro dopo che si è trasferita in America, “Sono andata vivere in America perché il mio compagno lavora là”, ha detto, “In Italia dopo Miss Italia, a livello manageriale non sono stata molto aiutata. Ora in America ho un mio piccolo successo e riscatto, sono propositiva anche ora. Sabrina Ferilli ha fatto una carriera immensa ad esempio, ma poi il boom lo ha avuto dopo i 40. Forse io in quegli anni non ero pronta! Sto lavorando al mio ritorno qui in Italia”.

Alessandro Pagliuca, il Giornale