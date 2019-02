“Isola dei Famosi”, Jeremias chiede a Ariadna Romero se vuole fare l’amore. Lei scoppia in lacrime

Ad aver fatto molto discutere i telespettatori dell’Isola dei Famosi è stato Jeremias Rodriguez, il quale ha fatto una battuta molto imbarazzante a Ariadna Romero che è scoppiata in lacrime. Il fratello di Belen era impegnato a cercare dei granchi sugli scogli di Cayo Cochinos insieme a Soleil e a Ariadna. E ad un certo punto ha domandato a quest’ultima, ironicamente, se volesse fare l’amore con lui. Una battuta ironica che poco è piaciuta alla modella di origini cubane, la quale ha poi rivelato in confessionale: “Io sto conoscendo in questo contesto una persona a cui tengo…E Jeremias ha detto una cosa che poteva essere fraintesa…”. Jeremias le ha poi chiesto scusa, asserendo di aver commesso una leggerezza che non si ripeterà. Una battuta che ha fatto nascere una puntina di gelosia in Soleil Sorge (tra i due c’è molto feeling) la quale in confessionale ha poi rivelato senza tante mezze misure: “C’è stato un momento in cui ho avuto un attimo paura perché l’ho visto scherzare su argomenti del genere…Mi sono infastidita…”.

