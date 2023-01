Selena Gomez: “Io grassa? Me la sono goduta a Natale”

L’attrice replica alle critiche sulla sua forma fisica dopo la sua partecipazione ai Golden Globe 2023 dove era stata presa di mira

Selena Gomez è stata di nuovo bersaglio di body shaming. Ai Golden Globe 2023, dove l’attrice 30enne si è presentata con la sorella di 9 anni, Gracie, è stata bersagliata da critiche e commenti che riguardano la sua forma fisica. L’ex star Disney però è passata al contrattacco come in passato e su Instagram (ha 371 milioni di follower) ha risposto: “Sono un po’ in carne perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale, ci ho dato dentro”.

Non è la prima volta che viene criticata – Non è la prima volta che Selena Gomez è al centro di polemiche legate al suo fisico. L’attrice ha anche confessato di avere una malattia, il lupus, che le provoca delle variazioni di peso: “Onestamente, non mi importa del mio peso poiché la gente avrebbe comunque qualcosa di cui lamentarsi: ‘Sei troppo magra’, ‘Sei troppo grassa’, ‘Questo non va bene’…”. Proprio per queste critiche Selena si era presa un lungo periodo di pausa dai social.

Il nuovo fidanzato musicista – Intanto pare che ci siano delle novità per quanto riguarda la vita sentimentale. Secondo le ultime notizie di gossip rilanciate dai magazine americani, Selena Gomez starebbe frequentando il musicista del duo di musica pop-elettronica The Chainsmokers, Drew Taggart. I due non fanno nulla per nascondersi, vivono questo flirt sotto la luce del sole. I paparazzi sono pronti a immortalare la coppia che sarebbe già stata avvistata a New York, in una pista da bowling. Ormai è solo questione di giorni…