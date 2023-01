Sanremo: i selfie di Chiara Ferragni con gli altri conduttori, unica assente Paola Egonu

La modella e influencer ha condiviso alcuni scatti in compagnia di Amadeus, Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Chiara Francini, assente Paola Egonu per impegni sportivi

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. Tra poche settimane Amadeus alzerà il sipario sul Teatro Ariston dando il via alla kermesse che vedrà ventotto artisti presentare i loro brani in gara. In questi giorni il padrone di casa e direttore artistico ha svelato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate.

Chiara Ferragni ha condiviso alcuni scatti dal backstage di uno shooting insieme ai suoi compagni di viaggio, unica assente Paola Egonu per impegni sportivi.

FESTIVAL DI SANREMO, IL POST SU INSTAGRAM

Martedì 7 febbraio Amadeus darà il via alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, al suo fianco tutte le sere come co-conduttore Gianni Morandi, anche nel ruolo di superospite insieme ad Al Bano e a Massimo Ranieri.

I due conduttori saranno affiancati da quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni nella prima e ultima serata, Francesca Fagnani mercoledì, Paola Egonu giovedì e Chiara Francini venerdì.

La modella e influencer ha condiviso una serie scatti dal set di un servizio fotografico. Il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 400.000 like.

Nel frattempo si va a delineare sempre più chiaramente la lista degli ospiti della kermesse che sarà aperta da Blanco e Mahmood con Brividi, presenti anche i Pooh nella prima serata.

Svolta sul fronte degli ospiti internazionali, dopo anni di stop a causa della pandemia, quest’anno sul palco i Black Eyed Peas.

Spazio ai collegamenti dalla Costa Smeralda con le esibizioni di Salmo, Takagi e Ketra, Guè e Fedez. In diretta da Piazza Colombo Achille Lauro, Annalisa, Francesco Renga e Nek, La Rappresentante di Lista e Piero Pelù.