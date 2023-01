Principe Harry, la cugina di Kate Middleton ha lavorato alla pubblicazione di “Spare”

Avvocato per l’editore del duca di Sussex ha letto il libro in anticipo su tutti, ma avrà fatto la spia con i reali?

Il libro del principe Harry “Spare” continua a far parlare. In attesa di sapere se lui e la moglie Meghan Markle ritorneranno a Londra per l’incoronazione di Re Carlo e se si riappacificheranno con i reali, si scoprono altri dettagli intorno all’autobiografia del figlio del sovrano inglese. Sapete chi è l’avvocato dell’editore di Harry? Niente meno che la cugina di Kate Middleton, Lucy, che sicuramente avrà letto in anticipo su tutti il volume. Avrà fatto la spia con i familiari?

Lucy Middleton ha lavorato alla pubblicazione di “Spare”

L’avvocatessa dell’editore del principe Harry, quella che ha letto “Spare” in anticipo su tutti per ovviare a eventuali problemi legali, è niente meno che la cugina di Kate Middleton, Lucy. La donna è figlia di Richard Middleton, fratello del padre della principessa del Galles. Lucy Middleton lavora nell’industria editoriale ed è specializzata in diffamazione e privacy. E, visti i temi scottanti trattati nell’autobiografia del fratello di William, c’è da scommettere che ha sicuramente scoperto i passi più insidiosi del volume prima di tutti. E chissà se c’è già in preparazione un secondo libro con altri piccanti particolari sui reali!

Avrà fatto la spia?

La cugina di Kate Middleton avrà messo in guardia i reali sulle dichiarazioni del principe Harry contenute in “Spare” anzitempo? L’avvocatessa deve aver visionato il libro prima della pubblicazione per evitare guai all’editore, suo datore di lavoro. Non si sa però se ha fatto la spia dei passaggi più imbarazzanti con i parenti. Lucy e Kate si racconta siano molto affiatate, tanto che la principessa del Galles ha trascorso diverse settimane in passato insieme alla cugina di primo grado quando lei studiava a Firenze. E la stessa Lucy Middleton è stata scelta come madrina del terzogenito di Kate e di William, il principe Louis. Con tutta questa vicinanza, Lucy Middleton ha di certo svolto un ruolo scomodo nell’affare “Spare”. L’avvocatessa avrà mantenuto il riserbo assoluto per proteggere l’uscita dell’autobiografia o si sarà lasciata andare a qualche confidenza reale con i principi del Galles?

Kate e William sapevano?

Se Kate Middleton e il principe William sono stati messi a conoscenza delle parti più scottanti di “Spare”, avvisati da Lucy delle dichiarazioni del principe Harry, si spiega il loro proverbiale contegno degli ultimi giorni. Hanno forse avuto il tempo di metabolizzare la notizia e di scegliere la tattica giusta per rispondere alle dichiarazioni contro di loro (nell’autobiografia si narra che William ha picchiato Harry, Kate ha litigato con Meghan, i principi di Galles hanno detto a Harry di indossare l’uniforme nazista, non volevano che sposasse la Markle…). Si spiegherebbe anche la riunione familiare a Natale e la sala operativa preparata per la pubblicazione del libro. Negli incontri reali, avrebbero deciso che la strategia sarebbe stata quella del silenzio assoluto. Come se nulla fosse…