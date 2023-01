Pago, con Serena Enardu il ritorno di fiamma è definitivo: “Mi vuoi sposare?”

Dopo anni di tira e molla sono pronti a fare il grande passo

La soap opera infinita tra Serena Enardu e Pago potrebbe finalmente avere un lieto fine. Per anni i fan li hanno visti prendersi e mollarsi, senza sapere mai cosa aspettarsi da loro. Adesso il cantante ha deciso di prendere una decisione definitiva e, attraverso le pagine di “Chi”, è arrivata la proposta di matrimonio

A riaccendere l’amore che bruciava sotto la cenere, dopo due anni di lontananza, in cui è stata vittima di un piromane ed è finita in ospedale, è stata la futura sposa Serena Enardu. “Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo. Se avessi aspettato lui, mi avrebbe dedicato una canzone come Shakira ha fatto con Piqué”, scherza lei. “Anzi, magari lo avrà pensato. Mi avrebbe paragonata a un monopattino! È successo un pomeriggio, tutta colpa di un caffè…”

Un caffè… andato di traverso

A “Chi” la coppia ha raccontato la ripartenza, coronata da una vacanza ai Caraibi che sembra già una luna di miele. E’ stata Serena a volerci riprovare, organizzando un caffè a tu per tu. “Nonostante ci fossimo evitati per quasi due anni, a metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti. Quel pomeriggio, a un certo punto, ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè”. Un trucchetto che non ha ingannato Pago nemmeno per un secondo: “Chiaramente era una scusa. Non ho finito neanche di berlo , l’ho fissata e le ho detto: Vado via che qua facciamo danni”.

La sera della riappacificazione

Un caffè amaro per l’imprenditrice, che la sera stessa ha provato l’ultimo affondo “L’ho accompagnato alla porta ed è andato via sul serio, questo str***o! La sera a cena, sapendo che il giorno dopo sarebbe partito, gli ho mandato un messaggio: Ti va di fare due chiacchiere?”. La risposta di Pago ha dato una svolta alla loro situazione: “Ho risposto ‘Ho paura’. Poi sono andato da lei e abbiamo ripercorso tutto il lungo periodo che ci ha tenuto distanti, ma sempre vicini anche se non ci parlavamo. Poi siamo crollati uno nelle braccia dell’altra”.

L’amore nascosto a tutti

Per proteggere il rapporto appena rinato, per mesi hanno deciso di non far sapere del ritorno di fiamma: “La sovraesposizione ha distrutto tutto. Forse sarebbe andata così anche se non avessimo reso il nostro amore, ma oggi non possiamo giocare o permetterci di prendere alla leggera ogni singolo gesto che nasce dal nostro cuore. Insomma: adesso si fa sul serio”.

Innamorati verso le nozze

Si è quindi aperto un nuovo capitolo della loro lunga storia d’amore, che li condurrà all’altare. “Questo non significa che ci sposeremo domani”, precisa Serena. “Anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma senza staccarci mai più. C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore. Ora comunichiamo e parliamo da grandi. Grazie al passato, viviamo questo nuovo presente bellissimo”.

Voglio sposare Serena

“Stiamo insieme in modo diverso, da complici, da persone che si parlano guardandosi in faccia senza più trascinare dietro malessere o dolore”, ribadisce Pago. “Io voglio sposare Serena, ma anche questo passo ora non va programmato. Per me è come se fossimo già sposati. Quando sei innamorato, ma innamorato sul serio, certe cose le senti nello stomaco. Succederà”

In arrivo anche un bebè?

Per il momento, però, ci vanno con i piedi di piombo “Viviamo in due città diverse, per il momento. Ci stiamo andando piano, anzi pianissimo, non vogliamo che l’istinto prenda il sopravvento”, chiarisce la Enardu. “Il punto di arrivo è una famiglia allargata, dato che entrambi abbiamo figli nati da relazioni precedenti”. E sulla possibilità di diventare genitori sono sicuri: “No, abbiamo già due figli bellissimi e va bene cosi. Stiamo bene così, con la nostra grande famiglia allargata”

Un esempio per chi crede nell’amore

Il loro ritorno è definitivo e non vogliono più fare errori: “Noi che siamo tornati insieme possiamo essere un esempio positivo per chi crede davvero nell’amore. Rispedisco al mittente tutte le offese ricevute nel tempo: l’amore è qualcosa d’imprevedibile ma, quando ritrova il suo equilibrio, non c’è niente che possa spezzarlo”.