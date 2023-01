Michael Jackson, il film biopic sul Re del pop sarà diretto da Antoine Fuqua

Deadline ha rivelato in esclusiva i dettagli della pellicola che ripercorrerà la vita del Re del pop

Al via la produzione di Michael, il biopic che racconterà vita privata e carriera del più grande artista pop di tutti i tempi. Come riportato da Deadline, Antoine Fuqua dirigerà la pellicola: “Non c’è nessun artista con il potere, il carisma e la pura genialità musicale di Michael Jackson”.

MICHAEL, I DETTAGLI DELLA PELLICOLA

Al via quest’anno la produzione del film che avrà il compito di ripercorrere la straordinaria carriera e la vita privata di Michael Jackson. Stando a quanto annunciato in esclusiva dal magazine, la pellicola sarà diretta da Antoine Fuqua, tra i suoi film L’ultima alba, King Arthur ed Emancipation – Oltre la libertà, per Lionsgate. La sceneggiatura sarà curata da John Logan.

Joe Drake, Chair del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: “Antoine è un regista perspicace e potente e siamo davvero fortunati che abbia scelto Michael come suo prossimo progetto. Le sue qualità di narrazione visionaria e l’impegno per la sua arte faranno di Michael un film indimenticabile”.

Il regista ha raccontato: “Per me non c’è nessun artista con il potere, il carisma e la pura genialità musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare videoclip musicali guardando i suoi lavori”.

Antoine Fuqua ha aggiunto: “La musica e quelle immagini sono parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia e la sua musica sullo schermo è stata irresistibile”.