Film stasera in TV da non perdere giovedì 19 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 19 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

La quinta onda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Chloe Grace Moretz in un fanta-action. Una ragazza e il suo fratellino cercano di sopravvivere agli attacchi degli alieni.

After Yang, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Farrell in un film Sky Original. I membri di una famiglia devono far fronte ai malfunzionamenti di un androide che vive con loro.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Venuto al mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sergio Castellitto dirige Emile Hirsch e Penelope Cruz in un film tratto da un libro di Margaret Mazzantini.

L’immortale, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Marco D’Amore nel film-spinoff di Gomorra, che vede come protagonista il personaggio di Ciro.

Hope, ore 21:25 su Sky Cinema Due +24

Stellan Skarsgard in una pellicola toccante. Un regista scopre di avere pochi mesi di vita.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Cado dalle nubi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il primo film di Checco Zalone. Un uomo fugge dalla Puglia con il sogno di fare il cantante.

Beata te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Serena Rossi e Fabio Balsamo in una commedia Sky Original. Una donna riceve la visita di un angelo che le rivela di aspettare un bambino.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Caccia a ottobre rosso, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sean Connery in un film di guerra. Un comandante di un sottomarino sovietico smette di obbedire agli ordini.

Superman, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman nel primo storico film sull’Uomo d’Acciaio.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Heidi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Trasposizione cinematografica del famosissimo romanzo da cui è stato poi tratto anche un cartone animato.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Mistero a Crooked House, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Glenn Close in un thriller. In una villa privata si consuma un omicidio su cui indagare.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

La La Land, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ryan Gosling ed Emma Stone in una pellicola pluripremiata agli Oscar. Un musicista e un’attrice cercano la loro strada.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

The Equalizer 2 – Senza perdono, ore 21:20 su Rai 2

Sequel del noto film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per vendicare un’amica.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Juventus-Monza, ore 21:00 su Canale 5

Gara di Coppa Italia tra la squadra di Allegri e quella di Palladino.

Harry Potter e la camera dei segreti, ore 21:20 su Italia 1

Secondo film della saga di Harry Potter al cinema, tratto dai romanzi scritti da J.K. Rowling.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Quelle brave ragazze, ore 21:30 su TV8

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti protagoniste di un reality on the road.

Parker, ore 21:25 su Nove

Jason Statham e Jennifer Lopez in un film di azione. Un professionista del crimine lavora a una vendetta fino a quando non incontra una donna.