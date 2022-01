Otto progetti tra i quali verrà scelta l’opera che diventerà la prima opera dedicata ad una donna, istallata in uno spazio pubblico a Milano

Presso l’atelier della Casa degli Artisti di Milano, fino al 13 febbraio, la mostra “Una scultura per Margherita Hack”, dove sono esposti otto progetti tra i quali verrà scelta l’opera che diventerà la prima statua dedicata ad una donna, istallata in uno spazio pubblico a Milano.

La rassegna è organizzata da Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano – Ufficio Arte negli Spazi Pubblici, e l’obiettivo è quello di donare alla città una scultura dedicata a una iconica figura femminile, nonché massima espressione del mondo STEM(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)

L’esposizione presenta al pubblico i testi, i disegni, i rendering e le maquette che illustrano gli 8 progetti proposti per omaggiare l’astrofisica e il suo impegno professionale e civile.

Le artiste che hanno aderito all’invito de La Casa degli Artisti, per concorrere con le proprie opere, sono: Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel.

Le scultrici hanno risposto alla sfida di progettare, ciascuna attraverso il proprio linguaggio, un’opera dedicata alla scienziata, alla donna, alla ricercatrice Margherita Hack e ma che sia anche una riflessione sul concetto stesso dimonumento e il suo rapporto con lo spazio pubblico.

L’ attesa è per il 9 febbraio, giorno in cui saranno annunciati il progetto vincitore, la menzione speciale e il luogo in cui, a giugno, la scultura verrà inaugurata.