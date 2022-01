Tutti “incantati” dalla musica del 60° film di animazione Disney , 1°nella classifica Billboard

La colonna sonora di Encanto conquista la cima della classifica statunitense, a sei settimane dalla pubblicazione. Regna sui social, domina su Tik Tok, è firmata da Germaine Franco e vanta 8 brani originali di Lin-Manuel Miranda

Conquista la vetta della prestigiosa classifica statunitense Billboard 200 a sei settimane dalla pubblicazione e spopola sui social: è la colonna sonora originale del film della Disney “Encanto”, composta da Germaine Franco, con otto brani originali firmati dal cantautore e compositore, vincitore di Tony e Grammy, Lin-Manuel Miranda.

Le atmosfere festose di questo film ambientato in Colombia sono la prima colonna sonora a raggiungere la cima della classifica Billboard dopo Frozen 2 e il brano originale “We Don’t Talk About Bruno“ ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo, divenendo virale sulle piattaforme.

E’ infatti grazie al successo su TikTok, che la la musica di “Encanto” è salita dalla 110ª alla 7ª posizione della classifica statunitense, grazie a 41.000 unità equivalenti (unità di misura nell’industria musicale per definire il consumo di musica che equivale all’acquisto di una copia dell’album, ndr ) e che, la settimana dopo, ha trionfato con altre 72.000 unità, divenendo la quintacolonna sonora di un film di animazione della Disney a imporsi in prima posizione.

Nella versione italiana del film, il cantautore spagnolo Alvaro Soler interpreta la canzone “Oruguitas innamorate” che, nella versione originale “Dos Oruguitas”, è interpretata dal musicista, compositore e cantautore colombiano Sebastián Yatra.

L’artista Carlos Vives, cantautore, chitarrista, pianista e attore colombiano, vincitore di un Grammy Award e di tre Latin Grammy Award è l’ interprete del brano “Colombia, Mi Encanto” e, di lui, Lin-Manuel Miranda ha detto “È stata davvero una gioia approfondire la conoscenza di artisti che ho amato crescendo, come Carlos Vives, con cui abbiamo la fortuna di lavorare in questo film. L’intero processo consisteva nell’innamorarsi della musica e della cultura colombiana e nella possibilità di suonare in quello spazio”.



La trama del film gira intorno al tema della magia e dei talenti, ricevuti o meno, dai personaggi della storia e la colonna sonora, latineggiante ed esplosiva, è molto più di parte della sceneggiatura: è proprio un faro proiettato su ciascun protagonista per tirarne fuori l’interiorità. “La musica, qui, è divertente e orecchiabile. E serve a cogliere le sfumature di ogni membro della famiglia” ha dichiarato il regista Byron Howard che ha anche aggiunto: “La prima canzone, quella dedicata alla famiglia nella sua interezza, è uno dei pezzi più veloci nella storia dei musical. Una quantità impressionante di informazioni raccontate a una velocità forsennata”.

Proprio a sottolineare come note, pause e melodia siano parti essenziali della narrazione. Un tappeto ritmico che è un tappeto magico capace di condurre gli spettatori verso mondi lontani, ricchi di mistero e di colore.