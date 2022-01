Domani torna Dottor Divano con Gianni Fantoni

Domani torna, alle 21, in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, YouTube, Twitch, Twitter e LinkedIn) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto.

Un’ora di chiacchiere e confidenze in allegria, quasi una seduta psicanalitica, con ospiti in collegamento, da divano a divano, con argomenti sempre imprevedibili.

Di solito partecipano amici e colleghi di Fantoni, che, attraverso i loro racconti e aneddoti, offrono visuali inedite su tutto ciò che fa parte del mondo dell’intrattenimento.

L’ultima puntata, dello scorso dicembre, ha avuto come ospite Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, che ci ha parlato del suo libro Fantozzi dietro le quinte; ma tra i tanti ospiti nell’arco di più di 100 puntate puoi trovare (nomi a caso e lista assolutamente incompleta) Lillo, Enzo Iacchetti, Mago Forest, Luca Ward, Ubaldo Pantani, Leo Ortolani, Nuzzo & Di Biase e tanti altri ospiti eminenti.

Questa volta sarà il turno di Marco Posani, autore tv del glorioso periodo Fazio, che ci parlerà del suo divertente romanzo d’esordio IL MISTICO CONFUSO, ed. People.