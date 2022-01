Cesare Cremonini lancia il nuovo singolo “La ragazza del futuro”

Il cantautore bolognese torna con un inedito dedicato alle nuove generazioni

Cesare Cremonini ha lanciato il nuovo singolo “La ragazza del futuro”, secondo estratto del disco omonimo in uscita il 25 febbraio. “Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album, o meglio il suo centro di gravità”, ha spiegato Cremonini presentando il brano. “Canto un futuro che avverto pervaso di femminilità, giovinezza, sensualità, coraggio e libertà”.

“(La ragazza del futuro) Svela il volto del disco, che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti”, ha aggiunto il cantautore. Un dialogo sognante tra il cantautore e il futuro, tra il suo tempo e quello delle nuove generazioni, incarnate da una ragazza verso la quale Cremonini ripone molte aspettative ma per cui prova anche un profondo senso di protezione

Il brano propone una riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella nostra società, sul bisogno di illusioni e sulla voracità della società che divora queste illusioni trasformandole in slogan. Ad accompagnare il testo un ritmo dal sapore anni ’70, caratterizzato da un riff di basso dalla presa immediata, accompagnato dalla batteria del leggendario musicista e produttore Steve Jordan, attuale batterista dei Rolling Stones.



“La ragazza del futuro” è stato prodotto dallo stesso Cremonini insieme ad Alessandro Magnanini. Gli autori sono Cesare Cremonini e Davide Petrella. Atteso super ospite alla 72/a edizione del Festival di Sanremo, per la prima volta sul palco dell’Ariston, celebrerà vent’anni di carriera. Cesare Cremonini tornerà live la prossima estate con “Cremonini Stadi 2022”. Si partirà il 9 giugno a Lignano (data zero); poi il 13 giugno Milano; il 15 giugno Torino; il 18 giugno Padova; il 22 giugno Firenze; il 25 giugno Bari; il 28 giugno Roma e il 2 luglio Imola.