Alessia Macari ha partorito: è nata Nevaeh Kragl, ecco il significato del nome

Sui social dà il benvenuto alla prima figlia avuta dal marito Oliver Kragl

Un post social con la sua mano, quelle della piccola appena nata e del neopapà Oliver Kragl: così Alessia Macari annuncia sui social di essere finalmente diventata mamma. Negli scorsi mesi ha raccontato ai follower tutti i momenti della sua gravidanza, condividendo ansie, paure, gioie… Il nome scelto per la bimba l’ha tenuto per sé fino all’ultimo, e solo ora ha rivelato di averla chiamata Nevaeh.





Per la sua primogenita, Alessia ha scelto un nome molto diffuso in Irlanda (dove lei stessa è nata e cresciuta). “Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è ‘paradiso’)”, ha spiegato la neomamma. “Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta)”, ha continuato. “Mamma e papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”, ha concluso la ex Ciociara di “Avanti un altro”.



Durante la gravidanza, la Macari ha raccontato le sue emozioni, dato e chiesto consigli su come affrontare la nuova avventura, parlato delle sue speranze e delle sue scelte. La decisione di non allattare la piccolina ha creato scalpore e le è valsa l’attacco di molti hater ma lei è rimasta ferma sulle sue posizioni. Durante gli ultimi mesi ha anche dovuto fare i conti con le minacce di uno stalker che l’ha ripetutamente presa di mira. Ma ora tutto questo è acqua passata ed è tempo di guardare al futuro che con Oliver e Nevaeh sarà un vero paradiso.