Addio a Gaspard Ulliel: l’attore francese è morto a 37 anni

Vittima di un incidente sugli sci, Gaspard Ulliel aveva prestato il suo volto a Yves Saint Laurent nel film biografico del 2014

Poche parole, in un comunicato ufficiale rilasciato dalla famiglia alla France Presse: “Vittima di un incidente di sci, oggi, Gaspard Ulliel è morto”. L’attore e modello di 37 anni si è scontrato ieri pomeriggio con un altro sciatore su una pista blu a La Rosière, in Savoia, nella parte orientale del Paese. Sulle dinamiche dell’accaduto è stata aperta un’inchiesta, ma l’impatto gli è stato fatale, nonostante il trasporto d’urgenza in elicottero al Policlinico universitario di Grenoble.

La serie Marvel

Proprio nelle ultime ore – a poca distanza dalla scomparsa – è stato rilasciato il trailer del suo ultimo progetto internazionale, la serie Marvel Moon Knight (dal 30 marzo su Disney+) che lo vede nei panni del cattivo Midnight Man, nemesi dell’eroe involontario Marc Spector (Oscar Isaac).

Gaspard Ulliel aveva interpretato Yves Saint Laurent

Figlio di una mamma stilista e di un papà designer, non stupisce che abbia interpretato Yves Saint-Laurent nel biopic di Bertrand Bonello, presentato al Festival di Cannes. Il regista lo avrebbe diretto nella pellicola La Bête a breve.

Ulliel ha trascorso metà della vita sotto i riflettori, da quando è stato ufficialmente lanciato al cinema a 19 anni in “Anime erranti”. Ha vinto due Premi Cesar (gli Oscar francesi) e conquistato la scena internazionale.

Papà di un bimbo di cinque anni, nato dalla relazione con la compagna modella Gaelle Pietri, ha collezionato storie illustri, tra cui quella con Cecile Cassel e Charlotte Casiraghi. Un fascino discreto, il suo, ma magnetico, che gli è valso, tra gli altri, il ruolo di testimonial nella campagna Chanel per la fragranza Blue (diretta da Martin Scorsese).



