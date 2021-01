Kim Kardashian record social: 200 milioni di follower su Instagram

Duecento milioni di follower su Instagram. Kim Kardashian, una delle star più influenti, seguite e amate a livello mondiale ha raggiunto l’ambito traguardo. È stata la stessa imprenditrice e modella a dare l’annuncio in un post con il quale ringrazia anche tutti i suoi fan. “200 milioni – scrive pubblicando anche tre foto in cui è in posa con una generosa scollatura – grazie infinite per l’affetto”. Sulla foto spiccano due cifre da capogiro: 3,8 milioni di like (fino ad ora) e 17mila e 400 commenti.

Lo scorso 15 maggio, la moglie del rapper Kanye West, aveva annunciato il raggiungimento degli oltre centosettanta milioni di follower sulla piattaforma. Si calcola che l’influencer guadagni in media 910mila dollari per ogni post sulla sua pagina Instagram che nel solo 2019 gli avrebbe fruttato oltre 9 milioni di dollari.

Attualmente Kim Kardashian è la sesta persona più seguita al mondo su Instagram. Prima di lei ci sono, dal quinto al numero uno: Selena Gomez, Kylie Jenner, Dwayne Johnson, Ariana Grande e Cristiano Ronaldo.

Il primo in assoluto ad aver sfondato il tetto dei 200 milioni di follower era stato il calciatore Cristiano Ronaldo, esattamente un anno fa. Lo scorso settembre, era stato il turno della cantante Ariana Grande (prima donna ad agguantare quella cifra di seguaci su Instagram). Ad ottobre la meta era stata raggiunta anche dall’attore Dwayne “The Rock” Johnson.

