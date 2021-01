Gf Vip, la verità dell’ex marito della Orlando: “Mi ha lasciato perché aveva un altro”

Stefania Orlando è una delle concorrenti più amate del Gf Vip 5. Al pubblico a casa piace tantissimo il suo approccio schietto e l’amicizia che si è creata con Tommaso Zorzi.

Oggi, Stefania è felicemente sposata con Simone, suo secondo marito. In prime nozze, infatti, la concorrente si è unita con Andrea Roncato. Un matrimonio durato due anni che si è poi concluso nel 1999. L’ex marito della showgirl è stato ospite di Live – Non è la d’Urso dove, tra aneddoti e ricordi, ha spiegato il motivo dietro il divorzio dalla concorrente del Gf Vip.

La coppia sembrava molto affiata durante gli anni in cui sono stati uniti e lo testimonia anche la conduttrice, svelando un restroscena sull’amicizia che la lega all’attore e alla concorrente del reality. “Ricordiamoci che siamo vivi per miracolo“, ha detto Barbara d’Urso ricordando un episodio che li ha visti coinvolti tanti anni fa durante una regata benefica di off-shore, quando una tempesta li colse in mezzo al mare. Insieme a lei, a Stefania Orlando e ad Andrea Roncato era presente anche Jerry Calà. Un forte legame di amicizia, come spiega la stessa conduttrice in un tweet di ringraziamento verso i suoi ospiti: “Ho un sacco di anni per fortuna e molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia, sono fortunata”.

Un idillio tra Roncato e la Orlando che però si è rotto ma l’attore non ha nascosto le sue responsabilità per la fine del matrimonio con Stefania Orlando ma ha rivelato un retroscena rimasto finora inedito: “Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia”. Ma il motivo per il quale i due hanno preso strade diverse lo rivela solo in un secondo momento:”Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro”.

L’attore ha poi continuato, facendo mea culpa: “Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità”.

Francesca Galici, ilgiornale.it