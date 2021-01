Gabry Ponte in ospedale per un’operazione al cuore: il messaggio

Il disc jockey nelle ultime ore ha comunicato sui suoi profili social di dover affrontare una prova molto difficile per lui. Ecco le sue parole

Gabriele Ponte, in arte Gabry Ponte, uno dei disc jockey che ha fatto sognare e ballare milioni di giovani è malato. Nei suoi profili social ha fatto sapere un’ora fa circa di essere in ospedale per fare un intervento al cuore. Il musicista si è mostrato in una foto con un sorriso apparentemente sereno. In realtà dalle sue parole si può captare la probabile e giustificata preoccupazione in merito ad una prova non facile.

Gabry ponte ha raccontato nella didascalia che accompagna il suo post di avere questo “difetto di fabbrica” – come lui stesso ha voluto ironizzare – da tempo. Il disc jockey ha un problema ad una delle valvole del cuore. La malattia però pur essendo congenita è degenerativa pertanto i medici gli hanno consigliato l’operazione perché in futuro potrebbe incorrere in eventuali complicazioni. “E a noi non piacciono le complicazioni vero?”, ha scherzato Gabry Ponte.

E dopo aver ironizzato sul fatto che proprio il suo cuore non vada a tempo – proprio a lui che è un musicista e che il ritmo lo ha nel sangue – ha cercato di guardare il lato positivo della situazione. Ha comunicato nei suoi social network che l’intervento è segnato per domani mattina ma che in seguito a questo importante passo si dedicherà totalmente a riprendersi la propria salute, a stare bene e si concederà un lungo riposo, che sicuramente sarà d’obbligo.

In ogni caso anche la situazione pandemica dettata dal Covid non ha permesso lo svolgersi di eventi culturali e concerti e ha messo in stand-by tutto il panorama musicale. Infatti, a questo proposito, lo stesso Gabry Ponte ha concluso il post lanciato ai propri fan con un chiaro messaggio. Ha detto che ne approfitterà per rimettersi in forze e tornare in pista più carico che mai. Infine, ha concluso chiedendo ai suoi fan e a chi gli vuole bene di mandargli molta energia positiva e di fargli tanti auguri affinché tutto possa andare nel migliore dei modi possibile.

I suoi seguaci, a questo proposito si sono spesi nel tranquillizzarlo. Alcuni gli hanno fatto l’in bocca al lupo per l’importante intervento mentre chi si è trovato nella sua stessa situazione lo ha consolato. Infatti tra i tanti c’è chi gli ha anche assicurato che andrà tutto bene. Nonostante le difficoltà.

