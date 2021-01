Come ti ammazzo il bodyguard 2: Antonio Banderas re del kitsch in una nuova foto del film

In Come ti ammazzo il bodyguard 2, Antonio Banderas interpreta il villain di turno, un uomo con un pessimo gusto in fatto di abbigliamento. Prova ne è una foto pubblicata da Empire.

Nel 2017, lo scatenato Come ti ammazzo il bodyguard ha avuto un grande successo, incassando 180 milioni dollari a fronte di un budget di soli 30. Il merito, oltre che della sceneggiatura di Tom O’Connor e della regia di Patrick Hughes, era degli eccezionali protagonisti Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds. Così si è deciso di fare il seguito Come ti ammazzo il bodyguard 2, nel quale Salma Hayek interpreta la moglie del personaggio di Jackson ed è la persona da proteggere.

Nel cast del sequel, ci sono anche altri illustri attori, ad esempio Richard E. Grant e le new entry Morgan Freeman, Frank Grillo e soprattutto Antonio Banderas, che fa il cattivo di turno e che ama l’abbigliamento eccentrico. Prova ne è il suo look in una foto di scena (in cima all’articolo) nella quale è in compagnia di Salma Hayek, Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. L’immagine arriva dal sito di Empire.

La regia di Come ti ammazzo il Bodyguard 2, che è attualmente in postproduzione, è sempre di Patrick Hughes. Anche lo sceneggiatore è lo stesso. Quando arriverà il film in Italia? Purtroppo ancora non lo sappiamo.

