Sean Penn e Leila George, quando la differenza d’età (non) conta

L’attore e la giovane figlia di Vincent D’Onofrio avevano fatto perdere le loro tracce, ma rieccoli. Stanno ancora insieme, nonostante i 32 anni che li dividono. Si sono innamorati nel 2016 mentre registravano un audiolibro

Tre anni dopo, sono ancora qua. Lontani dai riflettori, dalle interviste di Holllywood Sean Penn, 59 anni, e la sua ragazza Leila George, 27, ossia 32 in meno, avevano fatto perdere le loro tracce. Adesso li ritroviamo, ancora insieme, all’annuale gala di beneficenza organizzato dall’attore e regista a Los Angeles.

Quest’anno per aiutare le aree devastate da catastrofi naturali. Tra gli ospiti Naomi Campbell, Julia Roberts, Karolína Kurková e Leonardo DiCaprio, seduto accanto a Penn e alla George, senza la fidanzata la 22enne Camila Morrone.

«Sean aveva il braccio attorno a lei e le accarezzava la schiena mentre appoggiava la testa sulla sua spalla», ha rivelato un insider.

Penn ha iniziato a corteggiare Leila – attrice e figlia degli attori Vincent D’Onofrio e Greta Scacchi – nel 2016. Si sono innamorati mentre registravano un audiolibro. Poi sono stati avvistati durante un’uscita a quattro con DiCaprio e Morrone. E quest’estate hanno preso il largo in barca, tra Capri e il sud della Francia. Sembra così essere ormai una relazione consolidata. A dispetto della differenza d’età, e di un’ex (Charlize Theron) che può intimidire.

