Rai1, stasera andrà in onda “Chi m’ha visto”

Giuseppe Fiorello, Pierfrancesco Favìno, Dino Abbrescia e Sabrina Impacciatore sono gli interpreti della commedia diretta da Alessandro Pondi “Chi m’ha visto”, in onda stasera su Rai1 alle 21.25 . Martino, ottimo chitarrista, collabora con grandi musicisti, ma è sconosciuto al pubblico, anche il suo migliore amico Peppino lo tratta come un fallito. Stanco di restare dietro le quinte, Martino inscena la propria scomparsa per attirare l’attenzione dei media e raggiungere il successo. Giornalisti e troupe televisive arrivano in paese creando inattesi profitti per commercianti e albergatori.