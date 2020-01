Rai1, oggi nuovo appuntamento con “Domenica In”

La puntata di “Domenica In”, in onda il 19 gennaio alle 14.00 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con una ampia intervista alla soprano e attrice Katia Ricciarelli, che quest’ anno festeggia 50 anni di carriera.

Teo Teocoli interverrà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi. L’attrice Veronica Pivetti si racconterà in una intervista parlando della sua carriera e del suo ultimo romanzo ‘Per sole donne’, che sta già avendo un notevole successo di critica e di vendite.

Lo chef Joe Bastianich interverrà in studio per raccontare a Mara Venier l’evoluzione che sta dando alla sua vita, inseguendo la sua grande passione per la musica, per poi esibirsi in studio cantando il singolo ‘Nonna’ (97 years), dedicato alla sua adorata nonna Erminia.

Nel corso della puntata ci sarà anche un ampio spazio dedicato al prossimo Festival di Sanremo con un talk nel quale saranno protagonisti i giornalisti: Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Emanuela Castellini e due cantanti che hanno già partecipato al Festival di Sanremo, come Francesco Facchinetti e il cantautore Briga.