Sienna Miller, il nuovo amore è Lucas Zwirner

L’attrice frequenta da poco un gallerista, di dieci anni più giovane di lei, che è stato già presentato all’ex Tom Sturridge. Insieme sarebbero molto affiatati, che facciano sul serio?

Le ultime foto la ritraggono amichevole con l’ex Tom Sturridge, padre della figlia Marlowe, ma nel cuore di Sienna Miller c’è un altro amore, che già fa chiacchierare, complici i primi avvistamenti insieme. Si chiama Lucas Zwirner, ha 27 anni, dieci in meno dell’attrice, e di professione fa il gallerista sulle orme del padre David, che lo ha attirato nell’azienda di famiglia con la promessa di ampliare la David Zwirner Books, casa editrice legata alla galleria d’arte.

Così Lucas dopo gli studi a Yale ha accantonato il sogno di occuparsi di filosofia e nel frattempo ha incontrato Sienna, con la quale fa coppia da poco.

Poche settimane, stando al magazine People, che li ha pizzicati a Central Park con il cane di lei.

Insieme, in realtà, si erano già visti durante le vacanze di Natale, mentre uscivano da un locale. L’occasione? Il party di compleanno di Tom Sturridge (nella gallery tutte le foto della nuova coppia). Lucas, insomma, è stato già presentato all’ex, un passo ormai consueto tra le celeb, specie tra quelle che hanno con gli ex, coniugi o fidanzati che siano, un rapporto amichevole. Un «trend» iniziato con il «disaccoppiamento consapevole» di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, che come ha rivelato l’attrice di recente si sentono al telefono tutti i giorni.

Come Sienna e Lucas si siano conosciuti, almeno finora, non è dato sapere, così come non si sa nulla degli amori precedenti del giovane editore che ha fatto breccia nel cuore dell’attrice. La star, invece, oltre a Sturridge, amato per quattro anni, fino al 2015, è stata recentemente collegata dai gossip a Bennett Miller, che l’ha diretta nel film Foxcatcher. Tra i partner famosi, anche Jude Law. Conosciutisi nel 2002 sul set di Sogni di Gloria, sono stati insieme fino al 2011. Anni intervallati da freqeunti tira e molla, dovuti, soprattutto, a insomprensioni e tradimenti. L’ultimo, quello di lui con la baby sitter Daisy Wright, causò la rottura definitiva. Acqua passata. Oggi Sienna sorride al suo Lucas. Chissà che sia quello giusto.

Antonella Rossi, Vanity Fair