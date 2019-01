Parte oggi su Rai Radio2 un nuovo, divertente speciale di 3 puntate che scandirà le settimane che ci separano dal Festival canoro più atteso dell’anno: ‘Ci manda Sanremo’, quello che avreste voluto sapere sul Festival, ma non avete mai osato chiedere. Al timone del programma, in onda dalle 16.45 alle 17.30, il giornalista del Tg1 Leonardo Metalli e Michele Mirabella, insieme per scovare curiosità e retroscena della kermesse musicale italiana più chiacchierata di sempre. Ospite della prima puntata, Renzo Arbore che tra le altre cose ricorderà il grande successo de ‘Il caso Sanremo’ storico programma televisivo dagli ascolti record di cui verranno raccontati retroscena e indiscrezioni.‘Ci manda Sanremo’ sarà in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instragram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.