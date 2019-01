Miley Cyrus nega la gravidanza: «Siamo felici, lasciateci in pace»

La cantante ringrazia per l’affetto, ma fa sapere di non essere incinta. Lei e Liam Hemsworth sono andati a nozze poco prima di Natale, dieci anni dopo il primo bacio

Nessun bambino in arrivo, almeno non ancora. Miley Cyrus ha negato le voci di gravidanza con un messaggio prima condiviso via Twitter e poi cancellato. La 26enne, assicura, non sta per diventare mamma: «Non sono incinta («egg-expecting»), ma è eccitante («egg-celent») vedere che tutti sono felici per noi», ha scritto la cantante di Wrecking Ball, facendo riferimento alla foto dell’uovo condivisa via Instagram e diventata virale (persino più della figlia di Kylie Jenner).

«Siamo eccitati per questo nuovo capito della nostra vita.

.. ecco adesso tutti possono anche lasciarci in pace e tornare a fissare l’uovo», ha concluso, alludendo al recente matrimonio segreto con Liam Hemsworth. I due sono andati a nozze in gran segreto poco prima di Natale, nel salotto di casa, dieci anni dopo il primo appuntamento.

Il matrimonio poi l’hanno confermato con la foto di un bacio, «il nostro milionesimo». E per festeggiare i 29 anni dell’attore, Miley pochi giorni fa ha scritto la dedica più romantica di sempre (qui il testo completo), concludendo: «In questo tempo trascorso insieme mi hai fatto capire cosa significa amare davvero in ogni circostanza. Ti rispetto e tu rispetti me. Tu e me, baby… affrontiamo questo posto oscuro a testa alta e brilliamo con la luce dell’amore. Grazie per avermi regalato i giorni più felici della mia vita». C’è tempo per allargare la famiglia.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair