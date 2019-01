I fan ricoprono d’insulti la Ferragni: “Vergognati, spingi pure i bimbi”. E lei si giustifica

La sua visita in Calabria ha scaldato gli animi. La moglie di Fedez è stata criticata per non aver considerato i suoi fan

Manca poco alla giornata di benessere con Chiara Ferragni. Tutto è pronto, i fan sono super eccitati all’idea di poter incontrare la loro beniamina, ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto. La moglie di Fedez che non si accontenta mai di nulla, in questi giorni si trova in Calabria, “è la mia prima volta”.

Qui, alla scoperta del bergamotto, ha avuto modo di incontrare i suoi seguaci. Peccato, però, che qualcuno non abbia gradito il suo atteggiamento e glielo ha fatto notare. Dove? Sotto una sua foto. I commentatori si sono sbizzarriti con gli insulti e la fashion blogger non ha potuto fare altro che replicare.

“Devo dire che sei una vergogna – scrive un utente -. Eravamo in 20 persone, venti, e non hai avuto la decenza di farti una foto. Neanche con i più piccoli. Vorrei ricordarti che se hai questo lavoro, se sei a questi livelli e solo grazie ai tuoi fan che ti seguono. Oltre agli assistenti che cacciavano i bambini spingendoli… Vergogna, sei una vergogna. Non dovevi fare la foto con tutti ma con un minimo di umiltà nel salutare i tuoi fan che hanno atteso per ore sotto la pioggia per un tuo saluto. Vergogna. Preferisco non seguirti più, tanto hai followers più importanti dei calabresi”.

Le parole dell’utente sono piuttosto forti. Nude e crude. E la Ferragni non ha potuto fare altro che replicare. Ecco la sua risposta. “Eravate in oltre cento persone e dopo il ristorante nonostante stessi lavorando e il gruppo stesse aspettando me per procedere la visita sono venuta a salutarvi. Ho cominciato a fare foto e subito dopo sono stata spintonata dalla frenesia generale. In queste situazioni in cui ci sono troppe persone che si spingono è un attimo che qualcuno si faccia male. Non c’era sicurezza ed era una situazione pericolosa per tutti. Sono così stata caricata in macchina verso il campo che era una location privata in cui dovevamo fare una visita di lavoro. Anche lì si sono raccolti in pochi minuti centinaia di persone. Pioveva, stavo lavorando, e non potevo venire a fare foto con oltre cento persone in una situazione pericolosa quanto la precedente. Ho più volte salutato e mi spiace non aver potuto fare di più. Chiunque mi abbia mai vista in giro sa benissimo che mi fermo super volentieri con chiunque voglia una foto o salutarmi, ma questa era una situazione in le persone erano troppe e mi era impossibile accontentare tutti senza rischiare di creare il caos”.

Chiara Ferragni, quindi, si giustifica parlando di mancata sicurezza e di troppe persone. Come succede sempre in questi casi, anche qui ci sono due facce della stessa medaglia.

Anna Rossi, il Giornale