Così Harry mantiene la calma nell’attesa dell’arrivo del royal baby

Per ridurre lo stress e l’ansia da futuro papà, il principe si è avvicinato alla meditazione: «La pratico ogni giorno», ha dichiarato. Il merito? Di Meghan Markle, ovviamente, che già nel 2015 sosteneva: «è il silenzio che ha scosso il mio mondo»

I (futuri) papà, si sa, possono essere molto ansiosi. Il principe Harry, 34 anni, ha trovato il modo giusto per mantenere la calma e ridurre lo stress, in vista dell’arrivo del suo primo figlio: la meditazione. Il secondogenito di Carlo e Diana l’ha rivelato durante la recente visita a Birkenhead, chiacchierando con un monaco buddista che ha regalato a lui e alla futura mamma Meghan Markle un libro dal titolo Gli otto passi verso la felicità. «Medito ogni giorno», ha fatto sapere Harry.

E il merito è proprio della moglie. L’ex attrice americana, appassionata di uno stile di vita sano e naturale, già ne 2015 dalle pagine del suo blog Tig aveva spiegato i benefici della meditazione: «La scorsa settimana c’è stato il primo anniversario dell’inizio della mia “relazione” con la meditazione, qualcosa che all’inizio trovato scoraggiante (i pensieri, le distrazioni, la noia), ma presto è diventato il silenzio che ha scosso il mio mondo. Non posso spiegare perché e come, ma vi dirò questo: sono solo più felice. E la meditazione ha molto a che fare con questo», raccontava la futura duchessa del Sussex. Prima di aggiungere: «Vi esorto a fare un tentativo. La cosa peggiore che può succedere è che vi sarete concessi dieci minuti di tranquillità in un mondo infinitamente rumoroso».

Chissà se ha usato parole simili per convincere il marito. Quel che è certo è che Harry ha già cambiato il suo stile di vita, per renderlo più simile a quello della moglie. A cominciare dalla dieta. L’ex attrice avrebbe, infatti, bandito alcol, caffè e tè dalle abitudini del principe. Adesso Harry berrebbe solo acqua minerale per «disintossicarsi». In abbinamento a una dieta più bilanciata e a qualche esercizio in più. «Mangia bene, non avvelena il suo corpo, fa esercizi, pratica un po’ di yoga ed è molto più felice», aveva rivelato un insider qualche settimana fa.

Oltre alla meditazione, infatti, Meghan ha sempre avuto un debole per lo yoga. Una passione ereditata da mamma Doria Ragland, ex insegnante. La nuova dimora dei duchi del Sussex a Windsor – il Frogmore Cottage – prevede una sala per lo yoga, oltre alla cameretta del royal baby. Per il parto, però, dovremo aspettare ancora un po’. La duchessa, allontanandosi dal protocollo reale che consiglia massima discrezione, l’ha appena fatto sapere: «Sarà un bebé di fine aprile».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair