Together at Christmas, il concerto di Natale condotto (e ideato) da Kate Middleton

La principessa del Galles ha ospitato il suo secondo concerto annuale di canti nell’abbazia di Westminster. Tenutosi giovedì 15 dicembre, verrà trasmesso in Inghilterra su ITV per la vigilia di Natale. Nello show televisivo vedremo la principessa affiancata dal marito William e da Re Carlo III. Saranno tanti gli omaggi alla regina Elisabetta. Si tratta di un evento che vorrebbe confermarsi come routine annuale, quest’anno alla sua 2° edizione. È guidato da Kate, ed è nato proprio da una sua idea

Kate Middleton ha fatto da anfitrione del suo secondo Together at Christmas, il concerto di canti nell’abbazia di Westminster organizzato durante le feste natalizie. Si tratta della seconda edizione di quella che vorrebbe diventare una routine annuale, guidata dalla principessa del Galles e nata proprio da una sua idea.

L’evento musicale si è tenuto ieri, giovedì 15 dicembre, e verrà trasmesso in Inghilterra su ITV per la vigilia di Natale. Nello show televisivo vedremo la principessa affiancata dal marito William e dal suocero, Re Carlo III, che sarà a sua volta affiancato dalla regina consorte. Saranno tanti gli omaggi alla compianta regina Elisabetta, recentemente scomparsa.

Kate, 40 anni, si unirà (dovremmo dire “si è unita”, dato che il concerto risale a ieri, ma uscirà pubblicamente solo alla vigilia di Natale, quando sarà trasmessosulla rete inglese ITV, quindi parliamo comunque al futuro) ai membri della Royal Family per celebrare la vita di Queen Elizabeth II, rendendo al contempo omaggio ai leader di tutto il Paese.

L’edizione del 2022 di Together at Christmas si concentra su Sua Maestà la regina Elisabetta II e sui suoi valori. Senso del dovere, fede, gentilezza, empatia, compassione e aiuto offerto agli altri sono alcuni dei pilastri che hanno accompagnato la vita e il regno della sovrana recentemente spirata, e questi saranno proprio i temi contemplati per questo evento musicale.

“Questi principi sono condivisi e personificati dagli ospiti ispirati che sono stati invitati all’Abbazia in riconoscimento del loro instancabile lavoro per aiutare e prendersi cura di coloro che li circondano”, si legge in un comunicato ufficiale diramato da Kensington Palace.

GLI OSPITI DEL CONCERTO

Kensington Palace conferma che il Principe e la Principessa del Galles, il Re Carlo III e la Regina Consorte saranno presenti all’evento (che, ricordiamo, si è tenuto ieri ma verrà trasmesso in TV il 24 dicembre, dunque continuiamo a usare i verbi al futuro).

Per l’edizione dell’anno scorso, l’allora duchessa di Cambridge è stata affiancata dalla Contessa del Wessex, da Zara e Mike Tindall, dalla principessa Eugenie e dalla principessa Beatrice. E nel 2021 anche i genitori di Kate Middleton, Michael e Carole Middleton, avevano preso parte al concerto, partecipando a una delle poche occasioni in cui la famiglia d’origine dell’attuale principessa del Galles si è riunita pubblicamente con la Famiglia Reale a cui ora appartiene la loro primogenita.

LE ESIBIZIONI

Per l’edizione di quest’anno, è prevista l’esibizione di Samantha Barks, un duetto di Alfie Boe e Melanie C. e le letture del principe di Galles, di Kristin Scott Thomas e di Hugh Bonneville.

Potremo sapere tutti i dettagli quando il concerto verrà trasmesso, in occasione della vigilia di Natale, nell’ambito di Royal Carols: Together At Christmas, un programma speciale narrato da Catherine Zeta Jones, in onda su ITV1 il 24 dicembre.

Lo show televisivo sarà arricchito da un’introduzione di Kate Middleton, oltre a filmati dedicati a coloro che si impegnano per il sostegno degli altri. E chiaramente ci saranno molti omaggi a The Queen, l’amatissima regina Elisabetta II che è passata a miglior vita pochi mesi fa.

L’evento arriva mentre la famiglia reale inglese si trova alle prese con uno show televisivo ben diverso: la docuserie dei duchi di Sussex Harry & Meghan, che sta facendo molto scalpore.