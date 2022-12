Stranger Things, il produttore Shawn Levy promette un finale “epico ed emozionante”

Si alzano le aspettative del pubblico sulla quinta e ultima stagione della nota serie tv

Tutte le cose belle sono destinate a una fine. Può essere sofferta o meno, in base alle scelte fatte, ma inevitabilmente i titoli di coda scorreranno a sancire un punto definitivo in qualunque avventura. È quello che accadrà per la serie tv Stranger Things, che non vedrà una sesta stagione al termine della quinta. A dichiararlo sono stati lo sceneggiatore e il produttore ma anche in questo caso sarà importante capire in che modo la serie da milioni di visualizzazioni verrà condotta in porto e in che modo la sua trama troverà la sua risoluzione. In tal senso, Shawn Levy ha rilasciato alcune anticipazioni che in qualche modo potrebbero alleviare le pubblico il dolore di non poter sperare in un prosieguo della serie.

COME FINIRÀ STRANGER THINGS

Niente spoiler sul finale della serie ma il produttore Shawn Levy ha fatto una promessa importante e impegnativa al pubblico di Stranger Things, alzando ulteriormente l’asticella delle aspettative sulle ultime puntate. Partito in sordina nella prima stagione, Stranger Things e il suo multiverso hanno immediatamente colpito e fatto breccia nel cuore del pubblico di tutto il mondo, diventando ciò al quale tutte le serie tv e i film ambiscono: un fenomeno sociale di massa. È facile al giorno d’oggi essere un fenomeno social, molto più difficile è diventare un fenomeno sociale. Ebbene, Stranger Things è entrato nella consuetudine popolare ed è difficile dire addio a qualcosa di così radicato. “L’ultima stagione sarà epica e al tempo stesso davvero emozionante”, ha dichiarato Levy. Con queste parole, è inevitabile per il pubblico aspettarsi qualcosa di straordinario, che valica i confini dell’immaginazione. I dettagli non sono ovviamente stati rivelati per evitare pericolosissimi spoiler, ma qualche elemento in più è stato fornito dallo stesso Levy, che ha dichiarato: “So che i fratelli Duffer hanno già accennato a questa cosa pubblicamente, ma quando ci siamo seduti e abbiamo sentito il pitch, di due ore, per la storia della stagione finale, non penso che ci fosse qualcuno che non avesse pianto nella stanza prima che i fratelli avessero finito”.

L’ATTESA PER IL FINALE DI STRANGER THINGS

I dettagli e le dinamiche esatte non fino a poche settimane fa non erano ancora nemmeno state messe nero su bianco se, come aveva sottolineato Levy: “La stesura della sceneggiatura sta andando davvero bene e non vediamo l’ora di iniziare la produzione il prossimo anno”. Il pubblico potrebbe dover aspettare ancora diversi mesi prima che la quinta stagione di Stranger Things veda la luce. Ma l’attesa, stando almeno alle parole di Levy, potrebbe valere una così lunga attesa.