Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina in attesa del primo figlio. Pettinelli dice la sua

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina attendono il loro primo figlio. Molti si sono chiesti che reazione abbia avuto Anna Pettinelli di fronte all’annuncio. Anna e Stefano si sono detti addio ad aprile del 2022.

In una nuova intervista al settimanale Gente, Anna Pettinelli ha commentato la notizia sulla gravidanza. Innanzitutto, ha precisato di essere stata lei a chiudere la storia con Stefano. Ha aggiunto che la rottura è arrivata in modo abbastanza sereno. Infatti, la conduttrice radiofonica ha anche regalato “alcune cose per la sua nuova casa”. Solo poco tempo dopo, è venuta a conoscenza della sua nuova relazione: “Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio”.

Ma come ha reagito Anna Pettinelli alla gravidanza di Elisa D’Ospina? Lei stessa ne parla in questa nuova intervista.