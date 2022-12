Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: «Cenetta top tra ex» insieme a Aurora Ramazzotti.

La showgirl ha cenato al ristorante “Da Vittorio” insieme all’ex marito, rilanciando il gossip

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme, ancora una volta. Stavolta la prova arriva proprio da Michelle. La showgirl ha pubblicato la foto insieme all’ex marito sul suo profilo Instagram. «Cenetta top tra ex», il suo commento. Una provocazione per le riviste scandalistiche o un punto definitivo a chi vorrebbe il ritorno di fiamma?

I due erano a cena nel ristorante “Da Vittorio”, tre stelle Michelin che si trova a Bergamo. A sorpresa, nello stesso ristorante a pochi metri di distanza c’erano anche Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Un incontro non programmato, come commentato dalla stessa Michelle Hunziker: «Totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante», ha specificato. I due hanno festeggiato in ritardo il compleanno di Aurora, saltato in precedenza causa influenza.

Michelle e Tomaso sono uniti dalle loro due bambine, Sole e Celeste. Nonostante la separazione, il loro rapporto è rimasto sempre buono. Recentemente i due avrebbero provato a tornare insieme dopo essersi lasciati, ma qualcosa sarebbe andato storto. Secondo “Chi”, adesso sarebbero entrambi di nuovo single. Versione confermata da Michelle nella sua storia. Eppure continuano a uscire insieme. Per i fan della coppia le notizie positive potrebbero non finire qui.