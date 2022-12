Luigi Di Maio e Virginia Saba, amore al capolinea?

Secondo “Dagospia” la storia tra l’ex ministro e la giornalista sarebbe finita, ma i due avrebbero mantenuto dei buoni rapporti

Anche Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono detti addio nell’anno nero delle coppie vip, almeno stando a quanto riporta Dagospia. La decisione sarebbe stata presa di comune accordo nei giorni scorsi ma i due, secondo il sito, “hanno mantenuto un rapporto di amicizia speciale”. Già da tempo circolavano voci di crisi che erano state smentite, ma stavolta l’addio sembra essere ufficiale.

La storia d’amore – Luigi Di Maio e Virginia Saba facevano coppia dal 2019. Si erano conosciuti durante un pranzo elettorale e tra loro era scoccata la scintilla. Sono apparsi sempre innamorati e affiatatissimi durante gli eventi ufficiali e anche nella vita privata. Non sono mancate le paparazzate di loro in vacanza al mare o abbracciati al parco, e i flash li hanno sempre colti in atteggiamenti complici. Lei aveva rivelato il desiderio di diventare mamma, avevano iniziato una convivenza e tutto lasciava sperare che la loro storia sarebbe durata per sempre.

Le voci di crisi – Sui social Virginia Saba ha spesso pubblicato scatti di coppia con Luigi Di Maio. Questo fino ad aprile, quando improvvisamente ha deciso di lasciare la sua vita privata fuori da Instagram. E’ stato il primo campanello di allarme che ha fatto intravedere qualche crepa nel loro rapporto. L’ex ministro degli esteri aveva smentito l’allontanamento: “Continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera”. A ottobre la giornalista ha compiuto gli anni e l’ex ministro ha brindato con lei insieme agli altri invitati e le voci si sono placate.

Motivi misteriosi – Stando a Dagospia, la rottura tra Virginia Saba e Luigi Di Maio si sarebbe consumata qualche giorno fa. Una decisione, spiega il sito, presa di comune accordo ma i motivi che hanno portato la coppia alla separazione non sono stati rivelati.