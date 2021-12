Zara presenta il suo film natalizio “O Night Divine” diretto da Luca Guadagnino

Con John C. Reilly nei panni di Babbo Natale, è online il nuovo film natalizio diretto dal regista italiano per Zara

Un fashion movie che ha il sapore delle classiche favole di Natale: è il corto che Zara, colosso spagnolo dell’abbigliamento, ha lanciato in questi giorni.

Dietro la macchina da presa c’è lui, Luca Guadagnino, regista italiano apprezzatissimo anche all’estero, premio Oscar nel 2018 per la miglior sceneggiatura originale con il suo “Chiamami con il tuo nome”.



Nevica sul lussuoso hotel Suvretta House di St. Mortiz. È la Vigilia di Natale, una notte magica. Fuori, Hugo suona la chitarra e chiede l’elemosina. Ha freddo, non ha una casa e non ha un posto decente per dormire. In più, non mangia un pasto caldo da tempo. Come ogni giorno, vede arrivare l’autobus da cui scende Sofía, la donna di cui è innamorato. La osserva a distanza mentre corre in albergo dove a breve inizierà il suo turno di lavoro. Lei lo supera senza accorgersi di lui. Ma sarà l’ultima volta che questo accade. Per Hugo e Sofia, come per altri ospiti dell’hotel, tutto sta per cambiare. Qualcosa di magico sta per accadere. Da qui in poi, la favola ha inizio, cambiando radicalmente la vita dei cinque personaggi principali.



Nei panni di Babbo Natale, l’attore statunitense John C. Reilly. Con lui ci sono anche Alex Wolff, Hailey Gates, Samia Benazzouz, Chloe Park, Valerio Santucci, Francesca Figus, Tania Hanyoung Park e Shi Yang Shi.



Il brand spagnolo ha voluto regalare a tutti un augurio diverso dal solito. A conferma di una nuova tendenza, sempre più attenta all’arte in tutte le sue forme, che qui si è concretizzata in un vero e proprio film.



Grazia.it