Il dietro le quinte emozionante della serie The Ferragnez, svelato da Chiara Ferragni in persona

The Ferragnez series è ufficialmente giunta al termine con le sue ultime tre puntate uscite su Amazon Prime Video mercoledì notte. Il successo della prima stagione è stato incredibile, ci siamo emozionate davanti alle sedute di coppia di Chiara Ferragni e Fedez, abbiamo pianto quando il piccolo Leo ha incontrato per la prima volta la sorellina Vittoria e abbiamo riso a crepapelle nell’osservare il disperato tentativo di Fedez nel travestirsi da Babbo Natale per fare una sorpresa al figlio. Ma non è finita qui perché Chiara Ferragni emozionata ed entusiasta del grande affetto dimostrato dal pubblico ha condiviso su Instagram una serie di scatti inediti catturati durante l’ultima notte di riprese e dobbiamo ammettere che ci si è sciolto un po’ il cuore.

Sarà che con l’avvicinarsi di Natale sembra tutto ancora più toccante ed emozionante, sarà che con The Ferragnez abbiamo osservato dei piccoli momenti di normalità in cui tutti possiamo rispecchiarci. Le difficoltà di una relazione, la bellezza e la paura di dare alla luce una vita, la forza e la voglia di rendere felice chi abbiamo vicino. Tutto ciò ovviamente non sarebbe stato possibile senza l’impegno e il lavoro costante, per quattro mesi, della casa di produzione Banijay.



“La maggior parte di queste foto sono state scattate dopo l’ultima notte di riprese, di fronte al Duomo, con la crew. Abbiamo lavorato insieme a loro per 4 mesi, condividendo con loro (e poi con voi) la nostra parte più fragile e vulnerabile”, scrive Chiara Ferragni accompagnando gli scatti di una serata speciale a cui un Duomo di Milano totalmente vuoto ha fatto da sfondo. Una foto di gruppo, applausi e occhi emozionati accompagnano questi frame in cui emerge tutto il legame che si è andato a creare in questi quattro mesi tra la coppia e la crew. Le emozioni però non finiscono qui. La produzione, travolta dall’enorme successo che ha riscontrato la serie, si è convinta a dar seguito a uno spaccato di vita dei Ferragnez con – rullo di tamburi – una seconda stagione. Non ci è ancora dato sapere quali vicende seguirà questa stagione ma quel che è certo è che i fan hanno invocato nuove puntate subito dopo aver concluso la serie. Dovremo aspettare presumibilmente fino alla fine del 2022 ma di una cosa siamo sicure, il meglio deve ancora venire.



