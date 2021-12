I costumi di Lady Gaga in House of Gucci sono andati all’asta da Christie’s (per una causa buona e nobile)

Non sappiamo ancora quanto incasserà al botteghino (e si prevede davvero tanto), ma del film House of Gucci in uscita questa settimana in Italia – starring Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani – sappiamo già che Christie’s ha messo all’asta alcuni degli abiti indossati da Lady Gaga & Co. Missione: fare del bene.



La fotografia postata su Instagram dalla celebre casa d’aste non lascia spazio al dubbio: quelli che qualche fortunato (o fortunata) acquirente si è aggiudicato sono i look di Lady Gaga e Adam Driver (ingaggiato dal regista Ridley Scott per interpretare Maurizio Reggiani, vittima dell’omicidio di cui Patrizia fu mandante, ndr), indossati nella scena girata a St Moritz. Biglietti pronti alla mano, la vicenda cinematografica nella fattispecie sarà svelata al cinema a partire dal 16 dicembre, data ufficiale dell’uscita di House of Gucci in Italia. Storia vuole, così come raccontato da Christie’s, che Maurizio Reggiani si rifugiò nel suo chalet di famiglia dopo aver avuto problemi con la legge, per poi essere raggiunto lì dalla moglie.



L’asta dei costumi di House of Gucci tenuta da Christie’s si è svolta online ed è stata motivata da uno scopo nobile: sostenere l’associazione ELA per finanziare la ricerca sulle leucodistrofie (rare malattie genetiche che provocano danni al sistema nervoso a causa della degenerazione dei neuroni). Chiamata Le Coeur des Stars bat pour ELA, ovvero “il cuore delle star batte per ELA”, quello di House of Gucci è solo il 5° dei 18 lotti presenti online, dove 15 celebrità internazionali hanno messo a disposizione gli abiti che hanno segnato i grandi momenti della propria carriera cinematografica, sportiva o musicale (e infatti c’è anche un look Gucci indossato da Billie Eilish in occasione del concerto Where do we go? tenutosi a Los Angeles il 24 ottobre 2020). Anche una mostra è stata organizzata per l’occasione, e ha avuto luogo fino al 13 dicembre al numero 9 di Avenue de Matignon a Parigi, sede francese di Christie’s, dove anche i meravigliosi costumi di Lady Gaga e Adam Driver sono stati in esposizione per essere ammirati dal vivo.

Quali (e quanti) costumi di House of Gucci sono stati battuti all’asta?Alla “modica” cifra finale di 15mila euro, con il lotto ci si è aggiudicato tutto del look di Gaga a St Moritz, dal cappello vintage in finta pelliccia al collier di perle Chanel passando per maglia dolcevita nera, giacca, pantaloni di lana e cintura Gucci. La casa d’aste ha però specificato che il lotto acquistato non sarà immediatamente disponibile all’acquirente. I costumi di Lady Gaga e Adam Driver saranno parte del tour promozionale con cui il film concorrerà agli Oscar, per poi fare capolinea alla porta del fortunato a partire da inizio 2022. Father, son and House of Gucci.



