Stasera in streaming un concerto del maestro Gatti sul canale del Teatro dell’Opera di Roma

Oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 19.00, terzo appuntamento con i concerti in live streaming gratuito sul canale YouTube del Teatro dell’Opera di Roma con la direzione del maestro Daniele Gatti, l’Orchestra dell’Opera e la partecipazione di un’artista molto amata dal pubblico del Costanzi, il soprano Carmela Remigio.

Il programma prevede l’ouverture da Don Giovanni, l’aria “Ah! fuggì il traditor!”, il recitativo e l’aria “In quali eccessi, o Numi… Mi tradì quell’alma ingrata” di Wolfgang Amadeus Mozart, “Ah, perfido!”, scena ed aria per soprano ed orchestra op.65 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n.38 in re maggiore “Sinfonia di Praga”, K 504 di Mozart. Il concerto avrà come sfondo una delle meravigliose scene dal Don Giovanni firmato da Franco Zeffirelli per il Teatro dell’Opera nel 2006.

Prosegue dunque la programmazione di ‘Teatro digitale’ con la rassegna di concerti sinfonici dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma in live-streaming e diffusi gratuitamente sul canale ufficiale You Tube dell’Opera. Con questa serie di concerti, il Lirico romano partecipa all’iniziativa ‘Aperti, nonostante tutto’, con cui le dodici Fondazioni lirico-sinfoniche aderenti ad Anfols rispondono alla sospensione degli spettacoli. In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre, i concerti saranno realizzati a porte chiuse, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza. Il concerto, oltre che sul canale YouTube del teatro, sarà trasmesso anche sulla web tv Anfols. Per assistere agli spettacoli in streaming, basta collegarsi al canale You Tube ufficiale del Teatro dell’Opera. Per chi volesse contribuire con un ‘biglietto virtuale’ può fare una donazione alla Fondazione. È infatti ancora attiva la campagna di fundraising ‘I love Roma Opera aperta’: tutti gli amanti dell’opera e del balletto possono sostenere il Teatro dell’Opera a superare questo difficile momento.