Sportitalia rivoluziona il mondo delle smart tv

Sportitalia fa un balzo nel futuro e, in attesa della svolta digitale, anticipa i tempi diventando la prima televisione italiana a rendere disponibile l’intero palinsesto – live e on demand – sul digitale terrestre sfruttando la piattaforma Si Smart, lanciata nel luglio 2019 e che già consente di accedere a una piattaforma di 10 canali sportivi. Tutto in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, grazie alla tecnologia HbbTv 2.0 sempre più diffusa tra le smart tv nelle case degli italiani.

Fino a ieri Si Smart apriva a un mondo di 10 canali gratuiti e in HD, 4 di Sportitalia (Sportitalia HD, Si Live 24, Si Solocalcio e Si Motori) e 6 di editori indipendenti. Da oggi, sempre attraverso il tasto rosso che compare sul teleschermo per i possessori di smart tv con tecnologia HbbTv 2.0 collegata alla rete di casa, si potranno rivedere tutte le trasmissioni, le partite integrali, rubriche, servizi, focus e highlights di calcio e di tutti gli sport.

Michele Criscitiello (CEO Sportitalia): “Questa è la vera svolta e grazie agli ingegneri di Kineton e alla redazione di Sportitalia offriamo all’utente un’offerta unica in Europa. Nessuna emittente regala all’utente così tanti canali e contenuti. I soldi servono ad altro. Lo sport deve essere di tutti, per questo a Natale abbiamo deciso di fare un altro regalo ai nostri telespettatori. E’ un assist anche per tutti i nostri inserzionisti pubblicitari che avranno la possibilità di sfruttare nuovi metodi di fare pubblicità”.

Sportitalia conferma la sua vocazione allo sviluppo di un progetto editoriale e tecnologico all’avanguardia. Ogni giorno in media 1,5 milioni di telespettatori scelgono i programmi della televisione che dà spazio alle esclusive di calciomercato, approfondimenti, dirette e racconta storie dello sport del territorio. Dal luglio 2019 lo sbarco di Si Smart ha ampliato gli orizzonti e dopo la svolta sul digitale terrestre è arrivata la nascita della App Sportitalia scaricatissima in questi mesi e disponibile per device IOS e Android e attraverso Amazon Firestick, Google Chromecast e Tv Android. Uno sforzo senza pari per anticipare la rivoluzione della televisione italiana ed essere sempre più vicina ai propri telespettatori, in Italia e all’estero.