Sky Sport Uno, stasera andrà in onda il documentario che racconta la storia del Cagliari Calcio

Andrà in onda stasera alle 21.15 su Sky Sport Uno il film documentario ‘A chent’annos Un viaggio da riva a Riva’, dedicato ai 100 anni del Cagliari Calcio e disponibile anche streaming su NOW TV, on demand su Sky e su Sky Go. La voce narrante sarà il giornalista e scrittore Giorgio Porrà, affiancato dall’attore e regista cagliaritano Jacopo Cullin, accompagnati dalla tromba del maestro Paolo Fresu. Le musiche originali sono di Flavio Ibba mentre l’artista Manu Invisible firma il mural del titolo e accompagna la sceneggiatura con le sue opere street art più conosciute.

Il film, una co-produzione Sky e Cagliari Calcio, è arricchito da immagini inedite, recuperate e restaurate grazie alla Cineteca Sarda. Saranno proposte quelle della Festa dello Scudetto del 1970, per la prima volta a colori. Le voci dei protagonisti contribuiranno a raccontare la storia rossoblu: gli artefici dello Scudetto del 1970, e poi Gianfranco Matteoli e Gigi Piras, Enzo Francescoli, Gianfranco Zola, Claudio Ranieri, Massimiliano Allegri, Diego Lopez, Daniele Conti e David Suazo, tra gli altri.

Una sezione riservata ai 100 anni del Cagliari è anche on demand su Sky. Il docufilm, da un’idea di Davide Bucco, è stato scritto con altre firme della redazione di Sky Sport, Giorgio Porrà, Veronica Baldaccini e Valentina Campus.