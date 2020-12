Rete 8, stasera ultima puntata per “Interno 8”

Quella in onda stasera, venerdì 18 dicembre, sarà l’ultima puntata dell’anno di “Interno 8”, il condominio televisivo meglio frequentato d’Italia. E per un finale col botto ci saranno due protagonisti d’eccezione: il cantautore Edoardo Bennato e il rapper Frankie Hi-

NRG Mc. La puntata andrà in onda alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8 ).

Con Edoardo Bennato si parlerà del suo nuovo disco di fresca

pubblicazione, intitolato “Non c’è” (Sony Music) e disponibile nei digital store e in formato cd e doppio vinile. Tra le ventitré tracce, 15 grandi successi e 8 inediti, campeggia l’anima più rock di Bennato, quella senza bavaglio, quella che usa l’ironia per smascherare le contraddizioni

della società, quella che, negli anni, gli è valso un posto d’onore tra i grandi rocker italiani. Con il padre dell’hip hop italiano, Frankie Hi-NRG Mc, invece si andrà sulle “Nuvole” (Materie Prime Circolari), ascoltando il suo nuovo singolo e video, già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano, che ci restituisce un Frankie fortemente ispirato, racconta in modo molto intimo e inquieto le complesse sensazioni che quest’epoca di grandi

cambiamenti sta generando in tutti noi, e lo fa con profonda sensibilità e capacità, come nello stile ormai riconoscibile del celebre rapper. A fare da collante a questi due grandi protagonisti, ci sarà la rodata squadra di condomini, composta dalla giornalista e conduttrice Paola De Simone, dal collega Luca Pompei, che ascolteremo con il suo editoriale,

dall’attrice Tiziana Di Tonno, che per l’ultima puntata dell’anno ha in serbo una delicata interpretazione, e dal musico felice Alessandro De Berardinis, sempre pronto ad allietare con i suoi intermezzi musicali. A chiudere la squadra, c’è infine il pizza-chef Luciano Passeri, pronto a

elargire importanti consigli di cucina. Anche i telespettatori e webspettatori, sono chiamati come sempre a intervenire con commenti e domande, che possono far arrivare al

condominio attraverso una mail all’indirizzo interno8@rete8.it o attraverso le pagine Facebook di “Interno 8” (facebook.com/Interno8.Rete8) e Rete8

(facebook.com/Rete8), dove il programma sarà trasmesso in diretta.