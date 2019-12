Rai Radio, grande successo per “Non Solo Performing Arts”

Sta per avviarsi a conclusione con grande successo, la media partnership di Rai Radio Live e Macro Asilo durata 15 mesi. Dal 1 ottobre 2018 e fino al 31 dicembre prossimo, il programma di Rai Radio Live “Non Solo Performing Arts” sarà “voce” del progetto sperimentale “MACRO Asilo”, che ha prodotto risultati straordinari in termini di partecipazione, che ha creato un dispositivo “ospitale” e “relazionale”, uno spazio gratuito, inclusivo, multidisciplinare, e che ha ripensato l’istituzione museale offrendosi come il luogo dove avviare un nuovo incontro tra gli artisti e la città, l’arte e la società. I dati al 30 novembre scorso, parlano di 291.968 visitatori, 4905 eventi realizzati (14 eventi/gg), 945 artisti coinvolti (di cui il 45% sono artiste), 286 ospiti internazionali, 172 lectio magistralis,116 convegni/conferenze/Forum, 415 incontri/dibattiti/talk/tavole rotonde ,218 lezioni del Dizionario del Contemporaneo, 439 performance, 225 studi d’artista (Atelier), 51 stanze d’artista (Ambienti). E ancora: installazioni/opere live 186, laboratori e workshop 206, proiezioni di videoarte, film e documentari 601, autoritratti 282, esercizi del mattino 319,presentazioni di libri 222, eventi speciali 22, 364 video prodotti, 800 registrazioni audio archiviate sul sito. Ogni giovedì dal 1 ottobre 2018, “Non Solo Performing Arts” ha trasmesso uno “Speciale Macro Asilo”, su Rai Radio Live, per raccontare quanto accadeva in questi spazi. 56 speciali saranno realizzati al 31 dicembre 2019, altre 4 puntate sono state dedicate al Macro Asilo nella trasmissione del martedì sempre di “Non Solo Performing Arts” e 7 video-interviste sono state realizzate con la collaborazione di Rai Radio Specializzate.

Un totale di 67 trasmissioni, condivise anche sulle pagine social di Rai Radio Live, circa 2800 minuti, 130 interviste ad artisti, curatori e critici d’arte, scrittori, fotografi, architetti, antropologi, filosofi e maîtres à penser, nazionali ed internazionali, tra i quali: Marc Augè, Renato Balestra, Letizia Battaglia, Ezio Bosso, Franko B., Nicolas Bourriaud, Alex Braga, Daniel Buren, Massimo Cacciari, Pablo Echaurren, Elina Chauvet, Marcello Fonte, Teresa Forcades, Joan Fontcuberta, Fumettibrutti, Umberto Guidoni, Regina José Galindo, Galleria Continua, Gattinoni, Hogre, Joseph Kosuth, Luca Lagash, Nicola Lagioia, Michel Maffesoli, Giacomo Marramao, Marzia Migliora, Francesco Piccolo, Michelangelo Pistoletto, Jacques Rancière, Huang Rui, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Tiziano Scarpa, Santiago Sierra, il collettivo Stalker, Chiara Valerio.

“La collaborazione con Macro Asilo ha rappresentato per Rai Radio una esperienza unica.”- ha detto Roberto Sergio, direttore di Rai Radio, sia per la durata della media partnership così estesa nel tempo, e poi, soprattutto, per la profondità.” “In questi 15 mesi- ha aggiunto Roberto Sergio- abbiamo cercato di raccontare passo passo l’evento, appassionandoci ogni giorno di più alle attività del Macro. E per una radio digitale specializzata, questa è stata anche l’occasione per mettersi in mostra. Insomma, abbiamo attivato un circolo virtuoso, un esempio di come la comunicazione possa “fare sistema” nel divulgare il bello in Italia, dando voce ad artisti noti e a creativi emergenti. Grazie davvero al Macro per aver voluto Rai Radio al suo fianco in questa meravigliosa avventura. E grazie a Fabrizio Casinelli, responsabile di Rai Radio Live, e a Monica Bartocci, curatrice del programma, per tutto il lavoro svolto con tanta passione in questi mesi”

Giorgio De Finis, direttore Macro Asilo ha sottolineato poi, come quella con Rai Radio Live è stata più che una media-partnership. ” Le 67 puntate realizzate da Monica Bartocci- ha detto- sono un pezzo importante del progetto MACRO Asilo, e non solo della sua rassegna stampa. Le testimonianze raccolte settimanalmente da” Non Solo Performing Arts” entreranno per il loro valore conoscitivo a pieno titolo nel catalogo del progetto”.

Rai Radio Live è fruibile su tutti i device digitali: web, app, ddt, sat e dab+.